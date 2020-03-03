Поиск лучших перелетов, сравнение цен

Кто же из нас всех не любит странствовать? . А путешествовать экономично с приложением Счастливые путешествия, экономя на путешествиях, интереснее вдвойне. Выполняя 5 нехитрых техник, будете доставать авиабилеты дешевле, оставляя сэкономленные средства на прочие расходы. . 1. Летайте бюджетными авиакомпаниями. . У значительной части из них расценки на перелеты отличаются от прочих авиакомпаний в 2-3 раза. Впрочем, обязательно вчитывайтесь основательно в условия, затем, чтобы не появилось внезапных сюрпризов, например, в виде недостатка обедов на борту или неосуществимости сидеть неразлучно со своим другом. Используйте следующую удобный случай сэкономить - отправляйтесь в путешествие налегке, билеты без багажа обходятся дешевле. . 2. Воспользуйтесь сервисом - Счастливые путешествия . Самое главное, система отследит расценки на всех web-сайтах авиакомпаний и порекомендует очень выгодные варианты. Далее, полезно "поиграть" с датами, выбрав авиабилет дешево. Многие авиакомпании снижают расценки на перелеты с понедельника по четверг. Ещё выгоднее летать в "низкий" сезон. Более же дорогостоящие билеты - в праздничные дни. А в ночь часто возможно улететь дешевле, чем днем. Далее, вы не переплатите посредникам. . 3. Бронируйте заблаговременно. . За 3-4 месяца до запланированного путешествия сможете приобрести дешево авиабилеты в том числе и по известным "летним" направлениям. Берясь искать билеты, постоянно держите наготове паспорт и деньги, поскольку стоимость может измениться уже спустя час. . 4. Летайте с пересадками, подыскиваете иные аэропорты, комбинируйте международные и местные рейсы. . Все эти меры требуют несколько больше усилий, тем не менее позволяют потратить гораздо меньше наличных. Обращайте внимание на время, потраченное в транзитном аэропорту и излишние затраты на такси или общественный автотранспорт. Данные затраты не должны превосходить вашу экономию. . 5. Наблюдайте за акциями на сайте Счастливые путешествия. . У многих авиакомпаний есть программа накопительных скидок, кэшбек и всевозможного рода акции. Используя их по максимуму, сможете оформить заказ очень дешево авиабилет или же вообще получить его даром. . Счастливых и интересных путешествий с проектом Счастливые путешествия! .

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